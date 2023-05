MN - Futuro in società per Ibra? Biasiolo: "Spero di sì, magari nello staff di Pioli"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Giorgio Biasiolo, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi anche sulla possibilità di vedere ancora Zlatan Ibrahimovic in rossonero ricoprendo un ruolo dirigenziale o tecnico: "Spero di sì. Magari nello staff di Pioli, come sta praticamente già facendo in questa stagione. Il suo carisma è ancora prezioso per i compagni. Però è un ex calciatore".