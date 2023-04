MN - G. Galli: "Il Milan ha vinto lo Scudetto sputando sangue, quest'anno successo qualcosa di inevitabile"

MilanNews.it

Giovanni Galli, ex portiere del Milan e del Napoli, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it sulla stagione del Milan: “Il Milan l’anno scorso ha vinto lo scudetto sputando energie e sangue per conquistare un centimetro in campo in ogni partita e avevano una convinzione tale che tutto quello che facevano era meritato: quest’anno si aveva la sensazione che quel centimetro di campo era quasi dovuto. Non è superbia o presunzione, ma qualcosa di inevitabile: quest’anno si pensava di ripartire da quella posizione ma si ricominciava da zero.”