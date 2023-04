MN - G. Galli su Leao: "Talmente estroso che non sai quale sarà quello della partita"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Galli, ex portiere del Milan e del Napoli, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it su Leao: “Uno di quei giocatori talmente estrosi e che hanno questo talento innato che alcune volte ti fanno partite come quella di una settimana fa che non avevo mai visto fare da parte sua, gara in cui ha segnato due gol, corso, ha rincorso, è tornato sulla linea di difesa; ma poi non sai quale sarà il Leao che giocherà domani sera”