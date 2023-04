MN - G. Galli su Maignan: "È fra i primi 5 portieri al mondo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Galli, ex portiere del Milan e del Napoli, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it su Maignan: “Fra i primi cinque portieri al mondo sicuramente. Un giocatore in evoluzione, che ha grande fisicità magari non ha grande tecnica nel ruolo di portiere - non parlo di tecnica con i piedi, quello è un altro discorso - ma ha grande esplosività, grande riflesso. E’ sveglio, un portiere che partecipa all’azione, che gioca la partita e non la subisce. Lo ritengo un elemento di spicco."