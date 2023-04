MN - G. Galli sulla formazione: "Pioli sa quello che devo fare"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Galli, ex portiere del Milan e del Napoli, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it sulla formazione rossonera: “Noi ci divertiamo molto a fare le formazioni, a inserire uno e toglierne un altro. Chi ha il polso della situazione è l’allenatore. Nella partita del Maradona ci sono stati degli inserimenti quasi a sorpresa: Pioli sa quello che deve fare. Il ritorno a 4 ma soprattutto il centrocampo a tre ha riportato delle certezze a questa squadra: rimettere insieme Krunic, Bennacer e Tonali ha ridato compattezza al reparto. Da parte di tutti i componenti c’è stata disponibilità a fare una corsa in più."