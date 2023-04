MN - G. Galli: "Tomori e Kjaer danno affidamento assoluto"

MilanNews.it

Giovanni Galli, ex portiere del Milan e del Napoli, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it sulla difesa rossonera: “Io ho visto la coppia Kjaer e Tomori e mi sembra che diano affidamento assoluto. Tomori è molto estroverso e con Kjaer accanto che lo guida e lo tiene a freno e attento, non dovrebbero esserci problemi. Kjaer ha grandissima personalità. di grande carisma ma soprattutto è un giocatore molto intelligente”