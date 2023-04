MN - G. Galli: "Tra Milan e Napoli vincerà chi sta meglio delle due, non chi è più forte"

Giovanni Galli , ex portiere del Milan e del Napoli, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it sul favorito tra Milan e Napoli: “La partita di domenica scorsa ha destabilizzato tutto e tutti. Io avevo dato e continuo a dare il 51% al Napoli e 49% al Milan e lo dicevo già prima della sfida di campionato”

E quindi… Milan-Napoli: se la sente di fare un pronostico?

“No, perché il Milan ha dimostrato che può fare anche 0-0 domani. Ha battuto il Napoli 4-0 ma ha perso 2-1 a San Siro a settembre, ciò dimostra che non si può fare un pronostico. Tra queste due squadre vincerà chi sta meglio delle due, non chi è più forte. Il Napoli ha vinto a Milano, il Milan a Napoli. Chi sta meglio mentalmente, chi è in grado di capire che questa partita dura 180 minuti e che il risultato della gara di andata conta e non conta. Questo è il segreto di questo scontro”.