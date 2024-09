MN - Gabbia: "Per far sì che questa partita possa essere importante per noi dobbiamo comunque dare un seguito”

Un colpo di testa per diventare l’eroe del derby: giorni speciali per Matteo Gabbia, mvp della sfida di domenica sera vinta contro l’Inter proprio con un suo gol. Questo pomeriggio il difensore rossonero è al Flaghship Store del Milan in via Dante, nel pieno centro di Milano. Il numero 46 ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, queste le sue dichiarazioni raccolte dall'inviato di MilanNews.it.

L’avete rimesso sul binario questo Milan?

“Lo spirito non è cambiato, l’ho detto anche dopo la partita: abbiamo sempre lavorato bene, dando il massimo. Questo è quello che dobbiamo fare. Vogliamo che la stagione vada nel miglior modo possibile ma questo dipende da noi”.

Questa vittoria aiuta a ritrovare il gruppo?

“Onestamente le sconfitte nei derby ci hanno dato ovviamente molto fastidio, tante volte si pensa che noi giochiamo e basta, ma tante volte rimangono addosso anche a noi le delusioni. Pensa che sia stata una cosa importante quella di vincere la partita con l’Inter l’altro giorno, ma comunque abbiamo la lucidità per capire che vale comunque tre punti. Per far sì che questa partita possa essere importante per noi dobbiamo comunque dare un seguito”.