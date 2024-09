MN - Gabbia: "Rinnovo? La società sa cosa mi piacerebbe. Ma non ho esigenze al momento, sono sereno"

vedi letture

Un colpo di testa per diventare l’eroe del derby: giorni speciali per Matteo Gabbia, mvp della sfida di domenica sera vinta contro l’Inter proprio con un suo gol. Questo pomeriggio il difensore rossonero è al Flaghship Store del Milan in via Dante, nel pieno centro di Milano. Il numero 46 ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, queste le sue dichiarazioni raccolte dall'inviato di MilanNews.it.

Un 2024 praticamente perfetto, la ciliegina può essere il rinnovo?

“Come ho detto prima io ho un contratto col Milan, cosa farà la società non lo so. Loro sanno quello che mi piacerebbe, io questa maglia ce l’ho addosso e sono contento così. Poi comunque in questo momento non ho l’esigenza, ho un contratto. Sono sereno e tranquillo, l’importante è continuare a fare bene, che è la priorità per me, per l’allenatore e la società”.