MN - Gadda: "A gennaio forse servono meno rinforzi visto che gli infortunati stanno rientrando. Occore risolvere la questione attacco"

Gadda: "A gennaio forse servono meno rinforzi visto che gli infortunati stanno rientrando. Occore risolvere la questione attacco"

Il periodo del Milan non è sicuramente tra i più prosperosi nell'ultimo periodo: i rossoneri devono fronteggiare un andamento altalenanante in campionato e la recente eliminazione dal girone di Champions League, oltre all'ormai storico problema infortuni che sta falcidiando la rosa. In merito all’attualità rossonera, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Massimo Gadda, ex calciatore rossonero. Ecco le sue parole:

Occorrono rinforzi in vista di gennaio?

“Forse meno del previsto, visto che tutti gli infortunati stanno, gradualmente, rientrando. In ogni caso, io penso che il Milan debba risolvere seriamente la questione attacco. Non me ne vogliano Jovic e Okafor, ma occorre un altro tipo di alternativa a Giroud”.