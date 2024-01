MN - Gadda: "Bisogna finire bene la stagione e poi riprogrammare l'annata seguente"

vedi letture

Partita pazza quella tra Milan e Bologna. Alla fine non ci sono nè vinti nè vincitori e il risultato finale è di 2-2. I rossoneri però hanno tanto da recriminare con due rigori sbagliati, una traversa colpita e un rigore concesso ingenuamente nei minuti di recupero che ha permesso ai rossoblù di portarsi a casa un punto. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex giocatore rossonero Massimo Gadda.

Le parole di Gadda sugli obiettivi che deve avere il Milan: "Bisogna pensare a finire bene la stagione, con una qualificazione in Champions certa e sicura, per poi riprogrammare con giudizio l’annata seguente. Non tutto della stagione attuale rossonera è da buttare via. Per esempio, al netto della fragilità psicologica e dei due rigori sbagliati, i rossoneri ieri non hanno disputato una prestazione deludente”.