MN - Gadda: "Cambio modulo non è alibi, troppi infortuni in questa squadra"

Il commento in esclusiva sul sito di MilanNews.it da parte di Massimo Gadda, ex centrocampista rossonero anni 80': "Il modulo? Secondo me non è un'attenuante dopo ciò che abbiamo visto ieri sera. Un altro dato incredibile sono gli infortuni: come mai così tanti quest'anno? Qualcosa non ha funzionato evidentemente".