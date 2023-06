MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimo Gadda, ex calciatore del Milan, ha parlato di Frattesi in ottica rossonera nell'intervista rilasciata in esclusiva a MilanNews.it: "Frattesi? Il Milan lo deve comunque prendere, ma non è il sostituto di Tonali, le caratteristiche sono diverse. Oltre a Frattesi, i rossoneri dovranno prendere anche un play”.