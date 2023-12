MN - Gadda: "Il Milan di Pioli è in netta ripresa. Alla fine hanno pagato solo gli infortuni"

Il periodo del Milan non è sicuramente tra i più prosperosi nell'ultimo periodo: i rossoneri devono fronteggiare un andamento altalenanante in campionato e la recente eliminazione dal girone di Champions League, oltre all'ormai storico problema infortuni che sta falcidiando la rosa. In merito all’attualità rossonera, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Massimo Gadda, ex calciatore rossonero. Ecco le sue parole:

Come trovi, fisicamente e mentalmente, la squadra di Pioli?

“Io la trovo in netta ripresa. Dopo un periodo difficilissimo, la doppia vittoria convincente contro Newcastle e Monza ha ridato quell’iniezione di fiducia che serviva all’ambiente. In più, tanti infortunati stanno rientrando. Alla fine, i rossoneri hanno pagato soltanto questo”.