MN - Gadda: "Resettare tutto? Secondo me non c'è più tempo"

Questo l'importante commento da parte di Massimo Gadda sul sito di MilanNews.it: "Martedì i rossoneri avranno un impegno difficile e fondamentale contro il PSG, ma onestamente non so come la squadra potrà presentarsi. Resettare e ripartire? Sì, ma non so se ci sarà ancora il tempo necessario per farlo".