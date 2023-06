Massimo Gadda, ex calciatore rossonero, ha concesso un'intervista in esclusiva per MilanNews.it. Riguardo il doloroso argomento Sandro Tonali, Gadda ha dichiarato: "Se il Milan è più debole? Non penso. Certo: ha perso un grande calciatore, esploso proprio in rossonero. Ma, se lo sostituisci bene, non vai a indebolirti”.