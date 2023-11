MN - Gadda sul mercato del Milan: "I rossoneri obbligati a lottare per il titolo"

Il commento sul calciomercato del Milan, in esclusiva sul sito di MilanNews.it, da parte dell'ex rossonero Massimo Gadda: "Per ciò che la proprietà ha speso in estate sul mercato il Milan è obbligato a lottare per lo scudetto, anche dopo aver mostrato delle buone cose in avvio di campionato. Sono arrivati tanti giocatori nuovi e si sono fatti investimenti, questa squadra dovrà provare fino all'ultimo a vincere il campionato".