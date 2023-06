MN - Gadda sull'affare Kamada: "Sostituisce concretamente Tonali. Credo che in mezzo Pioli passerà a 3"

MilanNews.it

Massimo Gadda è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it. Riguardo l'affare Kamada e la situazione del centrocampo del Milan, l'ex calciatore rossonero ha detto: "Kamada? Lì vai a sostituire Tonali in maniera concreta. Vedremo come vorrà giocare Pioli l’anno prossimo, però credo stia cercando giocatori quanto più duttili possibili. Magari a centrocampo passerà a 3 e non più a 2”.