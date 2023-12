MN - Gadda sull'Europa League: "Il Milan è favorito contro il Rennes, ma in Europa non esistono partite scontate"

Il periodo del Milan non è sicuramente tra i più prosperosi nell'ultimo periodo: i rossoneri devono fronteggiare un andamento altalenanante in campionato e la recente eliminazione dal girone di Champions League, oltre all'ormai storico problema infortuni che sta falcidiando la rosa. In merito all’attualità rossonera, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Massimo Gadda, ex calciatore rossonero. Ecco le sue parole:

Il tuo giudizio rispetto al sorteggio di Europa League, che vedrà contrapposti Milan e Rennes?

“Il Milan è favorito. Certo, dovrà affrontare il Rennes con il massimo rispetto possibile dell’avversario, perché in Europa non esistono partite scontrate. Però tutti i favori del pronostico sono dalla parte dei rossoneri”.