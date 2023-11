MN - Gadda: "Vittoria Champions? Non credo sia obiettivo reale"

Questa l'importante dichiarazione da parte dell'ex centrocampista rossonero Massimo Gadda, che ha parlato così sul sito di MilanNews.it: "In campionato il Milan dovrà provare a lottare fino all'ultimo per vincere il campionato, dopo quanto speso in estate soprattutto. In Champions l'obiettivo è diverso, è utopia vincere la competizione, non penso sia mai stata una cosa reale per le ambizioni di questo gruppo quest'anno."