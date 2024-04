MN - Gala su Camarda: "Fortissimo. Del resto se esordisce a San Siro a 15 anni ci sarà un motivo"

Giovani milanisti crescono. I rossoneri hanno mandato diversi giocatori in prestito a fare esperienza, trovare minutaggio e maturare. Tra di essi c'è Antonio Gala, mezzala promettente che il Milan prese dall'Internapoli quando aveva solo 14 anni. Dopo la trafila con le giovanili rossonere ecco la prima esperienza fuori, in Serie C al Sestri Levante. Il centrocampista ne traccia un bilancio in esclusiva per MilanNews.it.

Camarda?

"Quando è venuto su con noi avevamo fatto due amichevoli e in entrambe aveva subito segnato. Si vedeva che aveva la stoffa del bomber e te ne accorgi dalle movenze. Fortissimo e del resto se esordisce a San Siro a 15 anni ci sarà un motivo".