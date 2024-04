MN - Gala sull'amico Zeroli: "Credo sia veramente forte e pronto per il grande salto"

Giovani milanisti crescono. I rossoneri hanno mandato diversi giocatori in prestito a fare esperienza, trovare minutaggio e maturare. Tra di essi c'è Antonio Gala, mezzala promettente che il Milan prese dall'Internapoli quando aveva solo 14 anni. Dopo la trafila con le giovanili rossonere ecco la prima esperienza fuori, in Serie C al Sestri Levante. Il centrocampista ne traccia un bilancio in esclusiva per MilanNews.it.

Dicci uno che vedi pronto per il grande salto

"Kevin Zeroli è un mio amico e credo che sia veramente molto forte. Anche Simic, che io chiamo Ronaldo per l'etica del lavoro che non si trova facilmente alla sua età. Lavora sodo sempre, per me è un grande e un leader".