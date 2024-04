MN - Gala sulle prime esperienze al Milan: "Sono grato a Pioli. Sogno di rivivere la notte di Champions in campo"

Giovani milanisti crescono. I rossoneri hanno mandato diversi giocatori in prestito a fare esperienza, trovare minutaggio e maturare. Tra di essi c'è Antonio Gala, mezzala promettente che il Milan prese dall'Internapoli quando aveva solo 14 anni. Dopo la trafila con le giovanili rossonere ecco la prima esperienza fuori, in Serie C al Sestri Levante. Il centrocampista ne traccia un bilancio in esclusiva per MilanNews.it.

Addirittura nel 2022 sei stato schierato in due spezzoni di amichevoli da Stefano Pioli, contro Wolfsberger e Lumezzane

"Anche se erano amichevoli sono cose che sogni da bambino. Guardavo il Milan in TV e mi chiedevo: chissà se posso giocare con loro. Per questo sono grato a Stefano Pioli per quei due gettoni".

A ottobre 2022 la convocazione in prima squadra per una partita ufficiale

"Addirittura in Champions. Un'emozione fortissima, li sogno da bambino che si realizza: essere a Stamford Bridge con la prima squadra. Spero di tornarci e giocarci questa volta. Sono cose che inizialmente non realizzi, te ne rendi conto quando sei lontano come è successo a me, ora in prestito. A raccontare questa esperienza mi vengono ancora i brividi".