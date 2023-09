MN - Galderisi: "Il modulo non conta quando hai la duttilità che ha il Milan: Pulisic crea superiorità, e poi Reijnders..."

In riferimento all'inizio di stagione del Milan, la redazione di Milannews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Giuseppe Galderisi, calciatore rossonero nella stagione 1986-1987. Ecco le sue parole:

Per Pioli è sempre risultato fondamentale Bennacer, che quando rientrerà costituirà un grattacapo tecnico e tattico non da poco, alla luce del rendimento dell’attuale centrocampo del Milan…

“Io non vedo tutti questi problemi tattici. Il Milan esprime un gioco fluido. Hai un giocatore come Pulisic tra le linee che ti crea sempre superiorità numerica e un altro come Reijnders in grado di leggere la situazione e buttarsi subito nell’area avversaria. Quando disponi di tanta duttilità, i discorsi sui moduli passano in secondo piano”.