MN - Galderisi: "Jovic? Vero, a Firenze non è andata benissimo. Ma il Milan è una squadra di primo livello e lo motiverà"

vedi letture

In riferimento all'inizio di stagione del Milan, la redazione di Milannews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Giuseppe Galderisi, calciatore rossonero nella stagione 1986-1987. Ecco le sue parole:

Ma Jovic, acquistato last minute, rappresenta realmente una valida alternativa al francese?

“Per me è un attaccante tecnicamente molto valido. È vero, a Firenze non è andata benissimo. Però, magari, in rossonero può trovare maggiori motivazioni, trovandosi in un contesto di primissimo livello”.