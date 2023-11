MN - Galderisi: "Leao grandi potenzialità, Giroud è una certezza"

Il Milan prepara la trasferta di Lecce ritrovando sorrisi ed entusiasmo dopo la vittoria in Champions League. Questo il commento, in esclusiva sul sito di MilanNews.it da parte di Giuseppe Galderisi nei confronti del reparto offensivo rossonero: "Leao ha davvero grandi potenzialià, lo diciamo tutti, è bravo a sprigionare tutta la sua velocità e forza fisica palla al piede e l'ha fatto vedere contro il PSG soprattutto. Il portoghese è il classico calciatore che, con una giocata può farti vincere la partita.

In campo però si va in undici, bisogna collaborare. Giroud? Speriamo possano ambientarsi bene Okafor e Jovic, ma Olivier è una certezza, fino a quando continua a segnare perchè porsi il problema di come sostituirlo?".