MN - Galderisi: "Pioli? Per me rimane un ottimo allenatore"

vedi letture

Il Milan torna a vincere in Champions League e lo fa con una grande partita contro il PSG. Queste le parole, in esclusiva per MilanNews.it, da parte dell'ex attaccante rossonero Giuseppe Galderisi: "Il Milan ha un grande organico, fatto di qualità ed esperienza soprattutto quest'anno. Questo gruppo può fare bene, non ho mai pensato che fosse un gradino sotto le altre squadre. Nonostante un momento non positivo per il mister, secondo me Stefano Pioli rimane un ottimo allenatore.