MN - Galderisi: "Più dei ruoli conta interpretare tatticamente la partita. Pioli si difende con il possesso palla e la riaggressione sul portatore, in questo ha fatto scuola"

In riferimento all'inizio di stagione del Milan, la redazione di Milannews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Giuseppe Galderisi, calciatore rossonero nella stagione 1986-1987. Ecco le sue parole:

Hai la sensazione che il Milan sia competitivo in tutti i reparti, difesa compresa?

“Sì, perché ormai - più che i ruoli - conta come interpreti tatticamente una partita. Pioli si difende cercando di disporre del possesso palla il più possibile. Se hai il pallone tu, non lo hanno gli avversari. Quando perdi il possesso, aggredisci subito il portatore avversario per recuperare palla. Su questo, il Milan ha fatto scuola”.