MN - Galderisi: "Questo Milan ha tutte la carte in regola per vincere"

Il Milan si prepara per l'importante sfida di sabato pomeriggio a Lecce: queste le interessanti parole in esclusiva per MilanNews.it da parte dell'ex rossonero Giuseppe Galderisi: "Obiettivi Milan? Questa squadra ha tutte le carte in regola per giocarsela contro chiunque e battagliare contro le altre big. E' un gruppo che che viaggia per posizioni di massimo vertice in classifica e anche in Champions League, dopo la vittoria di martedì, rientra in corsa con le altre, tutto può ancora succedere".