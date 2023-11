MN - Galderisi su Donnarumma: "Scelta personale, il rapporto con i tifosi è ormai finito"

Il tema focus di Milan-PSG è stato sicuramente il ritorno di Gigio Donnarumma a San Siro, da avversario del Milan. Questo un breve estratto dell'intervista, rilasciata in esclusiva sul sito di MilanNews.it, da parte dell'ex attaccante rossonero anni 80' Giuseppe Galderisi: "Donnarumma? Ne ho viste tante in questo sport, la sua scelta è stata personale e va sicuramente accettata e capita. Stiamo parlando di un portiere importante e ancora giovane, ma il rapporto umano con i tifosi rossoneri non so se si potrà risanare col passare degli anni..".