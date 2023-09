MN - Galderisi su Giroud: "Averne come lui! Grandissimo attaccante, fa le fortune di qualsiasi allenatore"

In riferimento all'inizio di stagione del Milan, la redazione di Milannews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Giuseppe Galderisi, calciatore rossonero nella stagione 1986-1987. Ecco le sue parole:

Da ex attaccante: Giroud ha ancora la forza per caricarsi sulle spalle il Milan per un’altra stagione, lottando su tre fronti?

“Ragazzi, Giroud è un grandissimo attaccante. A averne come lui. Sempre al posto giusto, nel momento giusto all’interno dell’area di rigore. La fortuna di qualsiasi allenatore”.