MN - Galderisi su Ibra: "Un supporto per il Milan, mai un ostacolo"

Questo un breve estratto dell'interessante intervista rilasciata in esclusiva sul sito di MilanNews.it da parte di Giuseppe Galderisi: "Ibra al Milan? Uno come lui non può che fare bene all'ambiente rossonero. Il suo ritorno, in qualsiasi veste consisterà in un supporto, mai in un ostacolo, la carriera parla per lui, è un campione".