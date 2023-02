MN - Galliani: "L'altra sera volevano darmi una maglia di Lautaro, ma io non posso mettere una maglia dell'Inter"

© foto di Luca Cilli

Adriano Galliani, presente sul Red Carpet per i 20 anni di Fondazione Milan, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Queste le sue dichiarazioni:

Sabato è riuscito a rimanere immobile? “Sì sì, assolutamente. Non posso mica cancellare 31 anni di vita. Infatti l’altra sera alla cena di “United for Ukraine” volevamo darmi una maglia di Lautaro ma io non posso mettere una maglia dell’Inter (ride, ndr)”.