MN - Gambaro: "Al Milan serve un centrocampista in grado di fare da cuscinetto tra difesa e centrocampo"

Gambaro: "Al Milan serve un centrocampista in grado di fare da cuscinetto tra difesa e centrocampo"

Stagione finita, è tempo di bilanci e di pensare al Milan che verrà. Cosa serve ai rossoneri per accorciare il gap con l'Inter? Ne abbiamo parlato con Enzo Gambaro, campione d'Italia col Diavolo nel 1992 e nel 1993 e opinionista per Telenova. In esclusiva per MilanNews.it.

Quali sono le zone dove serve intervenire subito?

"Serve un centrocampista in grado di fare da cuscinetto tra difesa e centrocampo. C'era Krunic che come caratteristiche poteva andare bene, anche se come qualità assolute magari non era da Milan. Certamente un attaccante che sappia fare gol e collaborare con i compagni di squadra. Un difensore centrale di qualità: hai un giocatore veloce come Tomori, serve uno che sappia dirigere la difesa e marcare l'uomo frontalmente".

Un Kjaer dei bei tempi, per intenderci

"Kjaer è uno dei giocatori più importanti negli ultimi anni. Non era Baresi o Nesta, certo, ma nel suo piccolo è stato determinante al 100%. Era uno che sapeva gestire la difesa, sapeva marcare. Ecco, ci vorrebbe un Kjaer con dieci anni in meno".

Anche il terzino destro potrebbe avere un nuovo interprete: si parla di Tiago Santos

"C'è sempre da intervenire, specie se negli ultimi anni fai cose negative. Tiago Santos è un giocatore che Fonseca conosce bene e potrebbe dare una mano, anche se avrà bisogno di rodaggio. Per come la vedo io l'ideale è Di Lorenzo, ma nel suo caso credo che abbia più possibilitò di andare da Giuntoli alla Juventus".