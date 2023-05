MN - Gambaro chiaro: "La rosa del Milan è questa. Di più non potevi fare”

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

Riguardo all’imminente Milan-Sampdoria, la nostra redazione ha contattato Enzo Gambaro, ex calciatore tanto rossonero (1991-1993), quanto blucerchiato (1984-1985 e 1986-1987).

Per quali ragioni i rossoneri non sono riusciti a riconfermarsi?

“Il Milan l’anno scorso ha fatto una grande impresa, ma non era la favorita per vincere lo scudetto. Ha meritato, per carità, ma le papabili erano altre. Secondo me non è stato fatto bene il mercato estivo. Se non metti a disposizione capitali importanti, è chiaro che i miracoli non li puoi fare. La rosa del Milan è questa. Di più non potevi fare”.