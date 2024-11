MN - Gambaro: "Per struttura il Milan ha cinque giocatori dalla metà campo in avanti che possono farti fare la differenza"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, Enzo Gambaro analizza la prestazione dei rossoneri nell'ultima sfida contro il Napoli e ci dice la sua sull'attuale momento della squadra di Paulo Fonseca.

Questo Milan a cosa può ambire?

"Assieme al Napoli e all'Inter può lottare per lo scudetto. Chiaro che se le perdi tutte non lotterai per il titolo, ma per struttura il Milan ha cinque giocatori dalla metà campo in avanti che possono farti fare la differenza. Come detto, non puoi regalare Reijnders, Pulisic e Gabbia. Quest'ultimo, ad esempio è l'unico a guidare la difesa in maniera adeguata".