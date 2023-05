MN - Gambaro su Ibrahimovic: "Per me il Milan avrebbe dovuto effettuare una mossa di mercato già a gennaio..."

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Riguardo all’imminente Milan-Sampdoria, la nostra redazione ha contattato Enzo Gambaro, ex calciatore tanto rossonero (1991-1993), quanto blucerchiato (1984-1985 e 1986-1987).

Quale futuro immagini per Ibrahimovic?

“Ibra non è stato nemmeno inserito nella lista Champions. Chissà: magari con il senno di poi avrebbe potuto supportare la squadra da bordocampo. Non penso sarà confermato dal Milan o che, comunque, lui voglia rimanere e non giocare. Ha vinto tutto quello che poteva vincere in carriera e potrebbe cercare nuovi stimoli. In compenso i rossoneri potrebbero acquistare un attaccante giovane, magari un 25enne, che gli faccia dei gol di vitale importanza. Per me avrebbero dovuto effettuare questa mossa di mercato già a gennaio”.