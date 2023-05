MN - Gambaro su Pioli: "Sarò schietto: per me non è lui a fare la differenza o meno sulla panchina del Milan"

MilanNews.it

Riguardo all’imminente Milan-Sampdoria, la nostra redazione ha contattato Enzo Gambaro, ex calciatore tanto rossonero (1991-1993), quanto blucerchiato (1984-1985 e 1986-1987).

Confermeresti Pioli in sella ai rossoneri?

“Sarò schietto: per me non è lui a fare la differenza o meno sulla panchina del Milan nell’ambito dei discorsi che stiamo facendo. L’anno scorso ha fatto un miracolo, per carità. Però non penso che i problemi dei rossoneri ruotino intorno a lui o non lui. Dopo la passata stagione, non gli è stata rinforzata adeguatamente la squadra. Lui ha fatto quello che ha potuto. Per il Milan, prendere un altro allenatore big come il Klopp di turno, sarebbe un problema, perché chiederebbe dei giocatori specifici che non so se i rossoneri, ora come ora, possono acquistare”.