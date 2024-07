MN - Ganz: "A me Abraham piace molto. Anche se ha avuto dei problemi fisici, è un attaccante importante"

Il Milan ha scelto Alvaro Morata come centravanti ma il mercato degli attaccanti non potrebbe finire qui. Ne abbiamo parlato con Maurizio Ganz, campione d'Italia col Diavolo nel 1999 e più di recente allenatore della squadra femminile rossonera. In esclusiva per MilanNews.it.

Dall'altra parte è sfumato Zirkzee

"Un peccato, perché è un grande profilo che ha fatto vedere a Bologna cose importanti".

All'orizzonte ci sono altri attaccanti di qualità a un prezzo accessibile per i parametri del Milan

"A me Abraham piace molto. Anche se ha avuto dei problemi fisici per me è un attaccante importante".

Jovic ti ha convinto?

"Per quel che ha dato sì, direi che ha fatto bene anche se le cose migliori le ha fatte vedere da subentrante".