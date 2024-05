MN - Ganz: "Bella serata nel ricordo di Claudio. Al Milan serve una punta da 20 gol, bisogna ringraziare Pioli per ciò che ha fatto"

Maurizio Ganz, ex attaccante rossonero e in passato anche allenatore del Milan Femminile ha parlato così a margine dell’undicesima edizione del “memorial Claudio Lippi” al centro Vismara – Puma House of Football. Queste le sue dichiarazioni raccolte dal nostro inviato, Antonello Gioia.

Nel ricordo di Claudio

"E' stata una bella serata, un momento dove abbiamo ricordato ancora una volta Claudio, che oltre ad esser stato un ottimo giornalista e super tifoso del Milan era anche bravo a giocare a pallone. Quando succedono queste cose sono dure da digerire, coltiviamo l'importanza della famiglia, dei sentimenti e di tenersi strette le persone a cui vogliamo bene".

Il ritorno al Vismara

"Effetto strano e particolare, ho allenato qui per 5 anni ed è sempre bello tornare anche a giocare. Ho fatto mezz'ora stasera sotto una pioggia forte, ma sono contento della mia prestazione".

Sul futuro

"Spero ancora di allenare, sarà un'estate di valutazioni e dove capirò quale tipo di progetto potrà affascinarmi di più, però sì certamente voglio continuare ad allenare".

Un nuovo attaccante per il Milan

"Sì, al Milan servirebbe una nuova punta, giovane e forte che possa fare almeno 20 gol, in grado di fare la differenza. Poi a parlare sarà come sempre il campo, quindi saprà scegliere bene la dirigenza".

I ringraziamenti a Stefano Pioli

"Bisogna ringraziare Stefano per quello che ha fatto, mi ricordo quando arrivò nel 2019, ha risollevato ambiente e squadra vincendo poi un grande campionato. Quest'anno ha fatto una buona stagione, ma ci aspettavamo di più nelle Coppe e lo sa anche lui. Invece di guarda al futuro, iniziamo a ringraziare per Pioli per quello che ha fatto, poi arriverà un altro allenatore e ci penserà lui a migliorare le cose".