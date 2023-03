MN - Ganz sul calcio femminile: "Stiamo facendo passi da gigante"

Intervenuto dal palco del 18° Torneo Amici dei Bambini, Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha parlato del calcio femminile. Queste le dichiarazioni raccolte dal nostro inviato: “Stiamo facendo passi da gigante, stiamo crescendo fisicamente e tecnicamente, tatticamente siamo già brave. Ci sono tante squadre femminili, ci sono dei punti di riferimento come le giocatrici della nazionale. Per quelle giovani il sogno è di giocare in Serie A e di andare in nazionale”