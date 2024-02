MN - Garbo: "Grande lavoro di Pioli, Milan terzo e in piena corsa per l’Europa League”

Dopo un ottimo periodo di forma e continuità in campionato, il Milan di Stefano Pioli si appresta a preparare l'importante sfida di domenica sera, alle 20:45 a San Siro contro il Napoli di Walter Mazzarri. I rossoneri corrono di più rispetto a qualche mese fa, macinando soprattutto punti e gol segnati (secondo miglior attacco in Serie A) ma con ancora una fragilità difensiva che non può e non deve passare in secondo piano. Che la qualità di gioco del Milan sia migliorata è sotto gli occhi di tutti, nonostante le vittorie contro Udinese e Frosinone, arrivate al termine di rimonte di cuore e rabbia, ma si sa: in questo sport vincere così è probabilmente più bello e stimolante. Del momento e della stagione del Diavolo, la redazione di MilanNews.it ne ha parlato in esclusiva con Daniele Garbo, giornalista e saggista.

Questo un breve estratto: “Io penso che Pioli abbia fatto e stia facendo un grande lavoro. Se la squadra non fosse stata con lui, con tutte le difficoltà derivate anche dagli infortuni, lo spogliatoio si sarebbe sgretolato. Invece, come abbiamo detto, il Milan è terzo e in piena corsa per l’Europa League”.