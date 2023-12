MN - Garbo: "Il Milan è la squadra con il maggior numero di infortuni: non mi sembra normale"

Il Milan è pronto a tornare in campo, sabato a San Siro si gioca contro il Sassuolo che a Milano contro i rossoneri vince da tre anni consecutivi e non perde da quattro. Tutto questo in un momento nero per il Diavolo con Stefano Pioli che mai come oggi è stato a rischio di essere esonerato. In merito a tutto ciò, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il giornalista e saggista Daniele Garbo. Le sue parole.

Come ti spieghi i tanti infortuni muscolari di cui è stato vittima il Milan in questa stagione?

“Certamente non sono casuali e le motivazioni retrostanti vanno riscontrate da parte della società. È la squadra che ha subito il maggior numero di infortuni: non mi sembra normale”.