MN - Garbo: "Il Milan ha bisogno di una prima punta, in più la difesa va rinforzata a tutti i costi"

Il Milan è pronto a tornare in campo, sabato a San Siro si gioca contro il Sassuolo che a Milano contro i rossoneri vince da tre anni consecutivi e non perde da quattro. Tutto questo in un momento nero per il Diavolo con Stefano Pioli che mai come oggi è stato a rischio di essere esonerato. In merito a tutto ciò, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il giornalista e saggista Daniele Garbo. Le sue parole.

Ti aspetti interventi significativi durante il mercato di gennaio?

“Il Milan ha bisogno di una prima punta. Jovic e Okafor sono attaccanti che prediligono l’esterno. Al Milan occorre un centravanti. Inoltre, la difesa va rinforzata a tutti i costi”.