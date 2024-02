MN - Garbo: "il Milan sta disputando, anche tatticamente, un’ottima stagione"

Dopo un ottimo periodo di forma e continuità in campionato, il Milan di Stefano Pioli si appresta a preparare l'importante sfida di domenica sera, alle 20:45 a San Siro contro il Napoli di Walter Mazzarri. I rossoneri corrono di più rispetto a qualche mese fa, macinando soprattutto punti e gol segnati (secondo miglior attacco in Serie A) ma con ancora una fragilità difensiva che non può e non deve passare in secondo piano. Che la qualità di gioco del Milan sia migliorata è sotto gli occhi di tutti, nonostante le vittorie contro Udinese e Frosinone, arrivate al termine di rimonte di cuore e rabbia, ma si sa: in questo sport vincere così è probabilmente più bello e stimolante. Del momento e della stagione del Diavolo, la redazione di MilanNews.it ne ha parlato in esclusiva con Daniele Garbo, giornalista e saggista.

Questo un breve estratto: "Fin qui, secondo me il Milan sta disputando, anche tatticamente, un’ottima stagione. Il terzo posto è qualcosa di molto importante. Inter e Juventus sono di un altro livello. Il piazzamento è ottimo”.