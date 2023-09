MN - Garbo: "Non ci sono tante squadre più competitive del Milan in Europa

vedi letture

Daniele Garbo, saggista e scrittore sportivo, è stato intervistato in esclusiva a MilanNews.it e ha parlato del Milan. Nello specifico si è espresso sulle potenzialità dei rossoneri in Champions League: "Secondo me in Europa non ci sono poi così tante squadre più competitive del Milan. Il Real Madrid ha un concreto problema portiere e il City non mi sembra la stessa corazzata dell’anno scorso. Inoltre, lo scorso anno anche dell’Inter si diceva che non avrebbe nemmeno superato il girone, poi - alla fine - è arrivato in finale di Champions…”