MN - Garbo: "Ora come ora si può solo pensare a qualificarsi in Champions. Con tutti a disposizione, il Milan è una delle più forti"

Il Milan è pronto a tornare in campo, sabato a San Siro si gioca contro il Sassuolo che a Milano contro i rossoneri vince da tre anni consecutivi e non perde da quattro. Tutto questo in un momento nero per il Diavolo con Stefano Pioli che mai come oggi è stato a rischio di essere esonerato. In merito a tutto ciò, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il giornalista e saggista Daniele Garbo. Le sue parole.

A quale obiettivo stagionale possono ambire i rossoneri?

“Volendo mantenere un piano di realtà, ora come ora, si può pensare soltanto alla qualificazione in Champions League. Anche se, quando ci sono tutti i calciatori a disposizione, il Milan è una delle squadre che gioca meglio, che appare più brillante. Come a inizio campionato”.