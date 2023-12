MN - Garbo: "Porre rimedio agli infortuni? Serve un'analisi interna. Il Milan mi ricorda un po'..."

Il Milan è pronto a tornare in campo, sabato a San Siro si gioca contro il Sassuolo che a Milano contro i rossoneri vince da tre anni consecutivi e non perde da quattro. Tutto questo in un momento nero per il Diavolo con Stefano Pioli che mai come oggi è stato a rischio di essere esonerato. In merito a tutto ciò, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il giornalista e saggista Daniele Garbo. Le sue parole.

Come si potrebbe porre rimedio?

“Attraverso un’analisi interna, sicuramente. Il dato negativo del Milan ricorda un po’ quello della Roma dell’anno scorso. Ad un certo punto è intervenuta la proprietà americana direttamente e ha posto rimedio, cambiando preparatore atletico”.