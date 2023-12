MN - Garbo: "Tutto porta a pensare che il ciclo di Pioli sia finito, la responsabilità degli infortuni è sua"

Il Milan è pronto a tornare in campo, sabato a San Siro si gioca contro il Sassuolo che a Milano contro i rossoneri vince da tre anni consecutivi e non perde da quattro. Tutto questo in un momento nero per il Diavolo con Stefano Pioli che mai come oggi è stato a rischio di essere esonerato. In merito a tutto ciò, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il giornalista e saggista Daniele Garbo. Le sue parole.

A tuo avviso è terminato il ciclo di Pioli sulla panchina del Milan?

“Tutti gli indicatori portano a pensare, inequivocabilmente, questo. Però, per esempio, se Maignan non avesse commesso l’errore sul tiro di Candreva, il Milan avrebbe vinto a Salerno. Questo non per criticare il portiere francese. Però vi sono alcune situazioni che non dipendono dall’allenatore in maniera diretta. Il dato degli infortuni, diversamente, lo è”.