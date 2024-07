MN - Garcia (AS): "Un elemento in favore del Milan è che l’Italia è la sua seconda casa, da quel punto di vista non è da convincere"

Il nome di Alvaro Morata rappresenta una pista sempre più concreta per il mercato in entrata del Milan. Con l'affare Zirkzee che si è arenato (per il momento) sulla richiesta di commissioni dell'agente Kia Joorabchian, il club rossonero ha messo nel mirino il capitano della Spagna come possibile rinforzo in attacco. I rossoneri sono disposti a pagare la clausola e tutto sembra che sarà deciso dal giocatore stesso. Sul tema la redazione di MilanNews.it ha intervistato il collega Jorge Garcia Hernandez, giornalista di AS.com da sempre vicino alle cose dell'Atletico Madrid. Le sue dichiarazioni.

Morata sarebbe disposto anche a condividere il reparto con un altro attaccante o chiederebbe garanzie sulla titolarità?

“Sicuramente, come dicevo prima, è disposto a combinare con un altro attaccante in campo. Però in questo senso chiederà garanzie, parlerà con l’allenatore di prendere una decisione per vedere se può essere il titolare, almeno all’inizio della stagione. Ha già espresso chiaramente che vuole avere tanti minuti e sentirsi importante, essere un giocatore su cui poggia il gioco della squadra e avere uno status ben riconosciuto all’interno della rosa. Chiaro che deve capire che non può giocare tutti i minuti di tutte le partite, soprattutto se sei in una squadra che gioca le competizioni europee”

Riassumendo, secondo te, quante chance ci sono che Morata arrivi in rossonero?

“Non saprei dare una percentuale, perché su Morata c’è sempre un mistero: quando sembra che sia ai margini, decide di rimanere e viceversa. Credo che, prima di tutto, perché ci sia un cambio nel suo modo di pensare debba parlare con Paulo Fonseca per capire quale è la sua idea. L’ultimo riferimento simile che abbiamo con Fonseca è la Roma, una squadra che voleva mantenere il pallone, con gioco offensivo. Era una squadra che voleva avere l’iniziativa del gioco. Perchè ci siano possibilità serve che l’allenatore parli con Morata e gli garantisca che la sua situazione sarà molto differente rispetto a quella con l’Atletico dell’ultima metà di stagione. Credo che il grande problema è lo stesso dell’anno scorso: ci sono da pagare i 15 milioni della clausola e il suo stipendio. Bisognerà raccontare a Morata anche quale sarà il progetto del Milan che si costruirà per la prossima stagione. Un elemento in favore del Milan è che l’Italia è la sua seconda casa, da quel punto di vista non è da convincere: va convinto più sotto l’aspetto sportivo e bisognerà soddisfare le sue richieste sull’ingaggio. Non sarà facile, vedremo”